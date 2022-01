Støre: Uansvarlig å ikke frykte krig i Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre under et intervju i Oslo nylig. Onsdag er han i Berlin. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Russland bærer et stort ansvar og at han frykter en ny krig i Ukraina.