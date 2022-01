Arbeiderpartiet i Buskerud stemte for oppløsning av Viken

Martin Kolberg har vært tydelig på at han er uenig med partifellene i Akershus Ap, og at Viken må oppløses. Et flertall i representantskapet i Buskerud Ap støtter ham i det.

NTB

Representantskapet i Buskerud Ap fulgte fylkesstyrets innstilling og stemte tirsdag for en oppløsning av storfylket Viken.

49 av 56 stemmeberettigede i representantskapet stemte for en oppløsning, skriver Hallingdølen.

Lederen i representantskapet, Martin Kolberg, har vært tydelig på at Viken må oppløses, mens hans partifeller i Akershus Arbeiderparti har stemt mot en oppløsning av Viken. Det til tross for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen skriver at det skal «settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken».

Østfold Ap har i likhet med Buskerud Ap stemt for en oppløsning av fylket.

Forslaget om oppløsning skal behandles på fylkestinget i Viken 24. februar.