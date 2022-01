Kontrollhøring på Stortinget om milliardprosjektet Akson

NTB

Stortingets kontrollkomité besluttet tirsdag at det blir høring om milliardprosjektet Akson og bruken av konsulenter i Direktoratet for e-helse.

Akson skulle levere et nytt, felles journalsystem for Kommune-Norge. Prosjektet var anslått å kunne koste inntil 22 milliarder kroner.

– For noen timer siden besluttet en enstemmig kontrollkomité at vi vil ha en høring om saken. Det er basert på den alvorlige kritikken fra Riksrevisjonen, og at det fremdeles er langt igjen til målstreken for digitalisering av helsevesenet. Det til tross for at Solberg-regjeringen har brukt mye penger på formålet, sa saksordfører Even Eriksen (Ap) til Aftenposten tirsdag ettermiddag.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte før jul flere spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Hun var kritisk til både Akson-innretningen og konsulentbruken da Bent Høie (H) var helseminister.

I svaret kommer det blant annet fram at inntil 31 prosent av årsverkene i Direktoratet for e-helse har vært innleide konsulenter de siste årene. Direktoratet ble opprettet i 2016.

Fram til 2019 ble det ikke gitt noen styringssignaler fra Helse- og omsorgsdepartementet om konsulentbruken, skriver Kjerkol i svaret til komiteen. I denne perioden ble det brukt 1,2 milliarder kroner på konsulenter.

Saksordfører Even Eriksen (Ap) mener den forrige regjeringen brukte «uhemmet mye penger» på konsulenter.

– Vi vil ta utgangspunkt i problemstillingene Riksrevisjonen så på. Detaljene her må vi komme tilbake til, men for oss er det også viktig å se på pengebruken som direktoratet har stått for, mangelen på kompetansebygging og styringen underveis. Dette har gjort at man har endt med et mangelfullt prosjekt som har forsinket andre deler av digitaliseringen av Helse-Norge, sier han.

Ifølge Eriksen er målet å gjennomføre en høring før påske. Han sier det blant annet vil være naturlig å kalle inn den sittende og den tidligere statsråden, og den sittende og tidligere direktøren i Direktoratet for e-helse.