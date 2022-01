Støres 100-dagersplan: Disse løftene gjenstår

NTB

9 av de 40 punktene i Aps 100-dagersplan er fortsatt ikke i havn få dager før fristen. Regjeringen sier de jobber på spreng, men de kommer ikke i mål med alt.

– Jeg er fornøyd og stolt av det arbeidet vi har gjort, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Lørdag har det gått 100 dager siden han ble statsminister, og dermed går fristen ut for de 40 løftene Arbeiderpartiet ga i valgkampen i sin 100-dagersplan.

NTB har gått gjennom alle løftene og vurdert måloppnåelsen når det gjenstår fire dager. Oversikten viser at:

* 21 av punktene er innfridd

* 9 er ikke innfridd

* 10 er delvis innfridd

Ikke innfridd

Arbeiderpartiet opplyser imidlertid at det jobbes på spreng for å innfri flere av løftene innen lørdag.

– 100-dagersplanen var jo ment å vise velgerne at «dette går vi i gang med hvis vi får regjeringsmakt». Og det har vi gjort. Til tross for at vi hadde Kongsberg-krisen den dagen vi overtok, fikk strømkrisen og fikk pandemi, sier statsministeren til NTB.

Arbeiderpartiet har sagt at de skal legge fram forslag om alle de 40 sakene i planen innen de har sittet i regjering i 100 dager.

Dette har de ennå ikke gjort på ni punkter, deriblant når det gjelder å avslutte privatiseringen av renholdet i Forsvaret, sette ned en energikommisjon og en lederlønnskommisjon, forby innleie som fortrenger faste ansettelser, stanse frislippet i taxinæringen og oppheve innskrenkningene i abortloven.

Det sistnevnte punktet fikk Arbeiderpartiet ikke med seg Senterpartiet på i regjeringsforhandlingene, men Støre påpeker at de fleste punktene er inne i Hurdalsplattformen, og at begge regjeringspartiene jobber sammen for å få dem på plass.

– På flere av disse punktene vil det komme gode nyheter i dagene som gjenstår før det har gått hundre dager, sier Støre.

Angrer ikke

10 av de 40 løftene i 100-dagersplanen er bare delvis innfridd, ifølge NTBs oversikt.

Arbeiderpartiet lovet blant annet å doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner. I årets statsbudsjett innføres halvparten av økningen, mens regjeringen lover å gjøre mer senere.

– Det blir ikke doblet, det blir halvveis økt, og resten kommer neste år. Og det tror jeg fagbevegelsen er fornøyd med. Det skjer noe i kontrast til åtte år hvor alt har gått ned, sier Støre.

Han angrer absolutt ikke på at velgerne fikk servert en 100-dagersplan, selv som regjeringen ikke klarer full måloppnåelse på alle punktene.

– Det var veldig lurt, og jeg er veldig fornøyd med at vi gjorde det! Jeg tror alle forstår at det å nå hundre prosent, ferdig snakket, i et sånt stort prosjekt, det kan du ikke forvente. Vi skal bli enige med andre partier, men vi er i gang med så å si alt, sier Støre.

Ekstrapenger

Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet la fram det såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022, var det flere punkter de ikke hadde satt av penger til å innfri. Men etter budsjettforhandlingene med SV kom det blant annet inn penger til brillestøtte til barn, feriepenger til arbeidsløse og mer til tannhelse.

Støre avviser at SV alene kan ta all æren for dette. Han påpeker at regjeringen fikk litt større økonomisk handlingsrom før de gikk i forhandlinger med SV.

Blant annet førte de høye strømprisene til at man oppjusterte Statkraft-utbyttet for 2022 med 2,3 milliarder kroner.

– Dette var inntekter vi ikke hadde forutsett tidligere. Det er en litt teknisk sak, men det er grunnen til at vi kunne få inn punkter fra vårt program og vår hundredagersplan, og som SV også er opptatt av, sier han.