MDG krever at regjeringen dropper frihandelsavtale med Kina

NTB

Forhandlingene om ny frihandelsavtale med Kina bør brytes, mener MDG, som ber utenriksministeren avstå fra reise til Beijing-OL.

– Norge er et av få land i verden som nå vil binde seg tettere til diktaturet gjennom en frihandelsavtale, samtidig som kritikken mot Kinas økende brutalitet og menneskerettighetsbrudd øker i resten av verden. Det skjer uten reell debatt i Stortinget, sier MDGs næringspolitiske talsperson på Stortinget, Rasmus Hansson, til VG.

Partiet ber i en interpellasjon i Stortinget om at Norge sier opp normaliseringsavtalen fra 2016.

– Den er et stjerneeksempel på at et demokratisk land setter kravene til et stadig mektigere diktatur foran sine egne interesser. Avtalen undergraver norsk demokrati og selvråderett, og må sies opp, sier Hansson.

MDG ønsker også at Norge avbryter frihandelsforhandlingene i påvente av bedring i menneskerettighetssituasjonen i Kina. I så fall ville Norge fulgt etter EU, som avventer sin planlagte investeringsavtale med landet.

Utenriksdepartementet svarer at Norge kan uttrykke bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Kina, og at det også gjøres i dag.

– Det ligger ingen bindinger på norsk Kina-politikk som følge av den politiske normaliseringen i 2016, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap).