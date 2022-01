SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV. Partiet vil også ha et statlig selskap som skal sørge for at folk får strøm til en overkommelig pris.

NTB

Billig strøm til å koke kaffe, dyr strøm til boblebad. Det er hva SV ønsker seg. Nå krever de forhandlinger med regjeringen for å endre strømsystemet.

Lørdag vedtok partiets landsstyre en rekke forslag til permanente endringer i systemet og krever forhandlinger med regjeringen denne våren.

Partiet vil utrede et toprissystem på strøm, der det som ansees som nødvendig strømforbruk, skal prises lavere enn det SV-leder Audun Lysbakken kaller unødvendig forbruk.

– Enkelt sagt at strømmen du trenger for varme til huset ditt eller kaffekoking – absolutt viktig for de fleste i Norge – den skal ha lav pris. Strømmen til boblebadet på verandaen til enkelte skal ha en annen, sa han i sin tale til landsstyret fredag.

Statlig selskap

Partiet vil også ha et statlig strømselskap og bli kvitt selskapene som lever av å selge strøm alene.

– De skyhøye strømprisene er et resultat av ideen om at strømmen skal flyte fritt i et marked, og at prisdannelsen kun skal basere seg på hva markedet er villig til å betale. Markedsstyringen gjør at strømprisen blir uforutsigbar og uforståelig, og nå også skyhøy, sier partileder Audun Lysbakken.

– Strøm bør ses som grunnleggende infrastruktur, noe fellesskapet har ansvar for å sikre alle til en rimelig og forutsigbar pris, sier han.

Energilov og sikringsfond

Partiet ser for seg at forhandlingene skal skje i forbindelse med at det skal foreslås endringer i energiloven denne våren.

– Vi utfordrer en sosialdemokratisk regjering til å ta jordnære sosialdemokratiske grep for å sikre politisk kontroll over et nødvendig fellesgode, sa Lysbakken til Klassekampen fredag.

Partiet vil også ha et sikringsfond, der strømkundene skal få kompensert utgiftene når strømrisen er høy. Pengene skal tas fra kraftselskapene.