KrF: Uforståelig at regjeringen ikke lytter til ekspertene

Regjeringen trosser de faglige rådene og likevel viderefører rødt nivå i videregående skoler. Det mener KrF er vanskelig å forstå.

– Når både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener man burde gå til gult nivå på videregående skoler, er det uforståelig at regjeringen ikke lytter til ekspertene. Barn og unge må være førsteprioritet, men nå risikerer enda flere dårlige undervisningstilbud, sier skolepolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Faglige advarsler

Helse- og omsorgsdepartementet opplyste mandag at det nasjonale tiltaksnivået vil fortsette på gult nivå i barnehager og grunnskoler, og på rødt nivå for videregående skoler. Rødt nivå innebærer blant annet en del digital undervisning.

Men Helsedirektoratet og FHI har i sine innspill til regjeringen begge argumentert for at det ikke er behov for rødt nivå i videregående nå.

Folkehelseinstituttet påpeker at smitten i videregående har vært vedvarende lav. I tillegg er denne gruppen nylig vaksinert med annen dose, og det er sannsynlig at dette bidrar til en smittereduserende effekt, også mot omikron, fastslås det.

– Det burde kun være når det absolutt er nødvendig at vi går med nasjonalt rødt nivå og lar de unge bære en hovedtyngde for å hindre smitte i samfunnet, sier Ropstad.

Forsvarer rødt nivå

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet forklarer beslutningen med at erfaring fra tidligere i pandemien viser at gult nivå ikke fungerer så godt på videregående skoler.

Det samme trekkes fram av statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet.

– Vi er opptatt av å lytte til de som jobber i skolen. Den klare tilbakemeldingen vi har fått fra fylkeskommuner og videregående skoler er at gult nivå ikke fungerer i videregående opplæring, sier Hølleland i en skriftlig uttalelse til NTB.

– I videregående opplæring blandes elever på tvers i mange ulike fag og klasser i løpet av en skoledag, og gult nivå er dermed i realiteten ikke er et alternativ for oss nå.

Statssekretæren legger til at regjeringen ville unngå å sette et nytt tiltaksnivå midt i ferien.

– Det krever store ressurser å planlegge for gult nivå i videregående opplæring, og det kan i verste fall føre til at skolene ikke får åpnet første skoledag etter juleferien, sier Hølleland.

Det nasjonale tiltaksnivået vil bli vurdert på nytt i uke to.