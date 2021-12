Snittmåling for desember: Kalddusj for Støre, rekord for Rødt

NTB

Arbeiderpartiet og Senterpartiet går kraftig tilbake i desembermålingene, mens Rødt får sine beste tall noensinne.

Adventskalenderen har vært full av dårlige tall for regjeringspartiene i år.

Nå har nettstedet Poll of polls regnet ut et snitt av målingene i desember. Det er ventet én måling til senere i måneden.

– En spesiell måned, oppsummerer Johan Giertsen i Poll of polls.

– Du får en blokkforskyvning mot borgerlig side, og på venstresiden får du en forskyvning mot SV og Rødt, påpeker han.

Dette er noen av de viktigste utviklingstrekkene:

* De to regjeringspartiene faller til sammen 4,7 prosentpoeng fra november og 5,7 prosentpoeng fra valgresultatet.

* Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har ikke lenger flertall.

* Rødt kommer på vippen og får sitt sterkeste månedssnitt noensinne på 5,9 prosent.

Krisepregede målinger

Giertsen mener velgervandringen mot borgerlig side i desembermålingene er et nytt utviklingstrekk.

– Inntil valget i fjor så var det nesten systematisk slik at hvis ett rødgrønt parti fikk et tilbakeslag, så det ble dekket opp av andre rødgrønne partiet. Men denne gangen er det en sving mot de borgerlige, påpeker Giertsen, som selv er Høyre-medlem.

Om dette vil vedvare, er likevel usikkert.

– Du skal ikke overtolke dette, sier Giertsen til NTB.

– Det har vært en veldig spesiell måned med strømkrise og coronakrise. Disse krisene må du regne med at avtar før eller siden.

Fall for regjeringen, framgang for SV

Senterpartiet faller til 11,0 prosent i desembersnittet, ned fra 12,7 prosent i november og 13,5 prosent i valget.

Dette er Senterpartiets svakeste månedssnitt siden oktober 2018.

Fallet er enda større for Arbeiderpartiet, som får en oppslutning på 23,1 prosent i desember, ned fra 26,1 prosent i november og 26,3 prosent i valget.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng forklarer tallene med at velgere er utålmodige og har store forventninger til regjeringen.

– Det har vært krevende for mange i lang tid, sier Stenseng.

Hun forsikrer om at dette er noe Ap tar på største alvor.

– Nå har regjeringen på kort tid utviklet nye ordninger for næringslivet som sikrer høyere kompensasjon for små bedrifter i hele landet, og lønnsstøtte som sikrer at vi holder folk i arbeid. Det er det viktigste arbeidet vi gjør nå.

– Det har vært krevende for mange i lang tid, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng om partimålingene. Her fotografert sammen med statsminister Jonas Gahr Støre. Les mer Lukk

Rekord for Rødt

SV går derimot fram til 9,5 prosent.

Det er SVs sterkeste månedssnitt siden 2005 og en framgang på 0,7 prosentpoeng fra november og 1,9 prosentpoeng fra valget.

Men SVs framgang er ikke nok til å redde flertallet som Ap, Sp og SV har i Stortinget i dag.

Dermed kommer Rødt på vippen.

Partiet noterer sitt beste månedssnitt noensinne i desember med en oppslutning på 5,9 prosent. Dette hadde gitt Rødt elleve mandater i Stortinget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kan smile over rekordmåling for partiet. – Dette tar vi med oss i jula, sier Moxnes til NTB. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

Rødt går fram 0,5 prosentpoeng fra november og 1,2 fra valget.

– Dette tar vi med oss i jula som en anerkjennelse av at mange ser at Rødt tar tak i vanlige folks problemer, som de skyhøye strømprisene og svakhetene coronapandemien viser både i helseberedskapen vår og i vårt felles sosiale sikkerhetsnett, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Han mener tallene viser at stadig flere velgere ser på Rødt som en pådriver på venstresiden.

Opptur for Høyre

Også på borgerlig side er det betydelig bevegelse på gallupen i desember.

Høyre er landets største parti med et snitt på 24,0 prosent, opp 2,7 prosentpoeng fra november og 3,6 fra valget.

Venstre får 5,0 prosent, opp 0,3 prosentpoeng fra november og 0,4 fra valget.

Fremskrittspartiet ligger derimot mer stabilt med 11,4 prosent, opp 0,2 prosentpoeng fra november, men ned 0,2 fra valget.

MDG og KrF havner begge under sperregrensa. MDG får 3,4 prosent, mens KrF får 3,3 prosent.