President Joe Biden skrøt av Donald Trump

Under en tale tirsdag ga president Joe Biden overraskende forgjengerens administrasjon æren for utviklingen av coronavaksinen.

Han berømmet også tidligere president Donald Trump for å tatt tredje dose av vaksinen.

– Det kan være en av de få tingene han og jeg er enige om. Folk som tar tredje dose er svært godt beskyttet. Gjør det. Gjør som oss, sa Biden, ifølge CNN.

Ble buet på

Bidens kommentar kommer to dager etter at Trump ble buet på at egne tilhengere da han avslørte at han hadde tatt den tredje dosen.

Trump har lenge vært stolt over sin administrasjons innsats i å utvikle coronavaksiner, men har vært tilbakeholden med å diskutere sin egen vaksinestatus. Han har også ikke oppmuntret andre til å snakke om det.

Under et Wall Street Journal-intervju publisert i september, uttalte han at han neppe ville ta tredje dosen. Ikke fordi han var i mot, understreket han, men fordi han følte han selv var i god form.

Trump har også sagt at han er imot vaksinekrav, og mener folk må få bestemme selv. Men han skal ha sagt til sine tilhengere at de spiller rett i hendene på vaksinetilhengerne når de avviser vaksinene. Dette fordi de ikke er med på å ta æren for at Trump og hans administrasjon fikk utviklet vaksinen, og dermed reddet flere titalls millioner liv.

Hylles av Biden

Nå ser det derimot ut til at Trump får den æren han skal ha. Og det fra Biden.

Biden takket nemlig Trump-administrasjonen tirsdag for dets innsats for å utvikle en vaksine mot viruset, før han selv tiltrådte som president i januar 2021.

– La meg være tydelig. Takket være den tidligere administrasjonen og vårt vitenskapelige fellesskap, var USA et av de første landene som fikk vaksinen, sa Biden.

Ifølge data publisert av det amerikanske smittevernbyrået CDC, står uvaksinerte mennesker overfor en ti ganger større risiko for å teste positivt og 20 ganger større risiko for å dø av coronaviruset enn fullvaksinerte som også har tatt tredje dose.

Videre under talen sa Biden at uvaksinerte amerikanere er ansvarlige for sine egne valg, men at disse valgene har blitt drevet frem av farlig feilinformasjon på kabel-TV og sosiale medier.