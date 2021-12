Regjeringen vil skjerpe bøtene for mobilbruk i bilen kraftig

NTB

Regjeringen vil heve bøtesatsene for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring til 7.450 kroner, en økning på 49 prosent fra dagens nivå.

Det kommer fram av et høringsnotat regjeringen har sendt ut om generelle oppjusteringer av bøtesatsene, ifølge bilmagasinet Motor.

I dag er det høyere bøter for å kjøre på rødt lys enn for å bruke mobilen mens man kjører. Boten for å kjøre på rødt lys er 6.800 kroner, mens boten for å bruke mobilen mens man kjører er 5.000 kroner.

I høringsnotatet viser regjeringen til at de tror bruksforbudet mot håndholdt mobiltelefon i bil ikke overholdes i stor nok grad, som begrunnelse for forslaget.

– Det er grunn til å anta at bruksforbudet ikke overholdes i tilfredsstillende grad. Det er imidlertid vanskelig å fastslå dette presist uten å legge ned en uforholdsmessig stor kontrollinnsats. Flere opplysninger peker likevel i denne retning, heter det i høringsnotatet.