NHO og Virke: Overrasket over lønnsstøtte-avsløring

– Med disse uttalelsene fra Esa forventer vi at finansministeren oppklarer saken umiddelbart, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

Både NHO og Virke er svært overrasket over at Esa selv hevder finansministerens påstand om at EUs konkurranseregler hindrer regjeringen i å gi mer i lønnsstøtte, ikke stemmer.