Senterpartiets Per Olaf Lundteigen fikk etterlønn og vanlig lønn på samme tid

Per Olaf Lundteigen (Sp) var ikke klar over at han fikk dobbel lønn i desember 2009 da Stortinget ved en feil betalte ham både vanlig lønn som stortingsrepresentant, og etterlønn selv om han ikke gikk av som folkevalgt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Les mer

Lukk