Regjeringen og partene enige: Disse bedriftene får lønnsstøtte

NTB

Regjeringen og partene er enige om en lønnsstøtteordning, erfarer NTB. Bedrifter med et omsetningsfall på 20 prosent kan få inntil 30.000 kroner per ansatt.

Partene i arbeidslivet har denne uken sittet i forhandlinger med regjeringen om en lenge etterlyst lønnsstøtteordning til kriserammede bedrifter, hvor målet er å unngå permitteringer.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bekrefter at han vil redegjøre for lønnsstøtteordningen i Stortinget i ettermiddag.

Høyres stortingsgruppe opplyser at etter at dagens program er avsluttet, vil Høyres leder Erna Solberg melde inn spørsmålet om regjeringens lønnsstøtteordning under eventuelt. Det vil deretter finansministeren svare på.

– Finansministeren har meldt til Stortinget at han vil komme ved møtets slutt og redegjøre for situasjonen og det vi gjør for å finne løsninger for bedrifter og arbeidsfolk i en krevende situasjon, skriver statssekretær Lars Vangen (Sp) til NTB.

– Risikoen for at folk blir permittert øker hver eneste dag

Mange detaljer om ordningen var i ferd med å lekke ut fredag ettermiddag. Regjeringen vil fredag kveld klokka 18.30 holde en egen pressekonferanse der detaljene om ordningen vil bli lagt fram.

Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland sier regjeringen har brukt for lang tid på å legge fram en ordning.

– Det har vært bredt flertall på Stortinget for en lønnsstøtteordning, likevel får Stortinget trolig ikke noe konkret å forholde seg til før nyttår. Risikoen for at folk blir permittert når de egentlig ikke hadde trengt til å bli permittert, øker hver eneste dag, sier Hofstad Helleland.

NTB kan allerede nå avsløre detaljene i forslaget fra regjeringen:

Slik blir ordningen

* Støtten utbetales til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler.

* Hver virksomhet kan få inntil 30.000 kroner i støtte per ansatt per måned. Beløpet tilpasses etter hvor stort omsetningsfall hver virksomhet har.

* Det minste en virksomhet kan få utbetalt, er 3.000 kroner per ansatt per måned.

* Hver virksomhet kan maksimalt få 45 millioner kroner i støtte fra ordningen.

* Virksomheter som mottar støtte, får støtte for alle sine ansatte. Ordningen gjelder også for lærlinger. Det er en egen sats for disse.

Virkning fra 1. desember

Ordningen får virkning fra 1. desember og vil i første omgang gjelde ut januar 2022. Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det bli aktuelt å forlenge lønnsstøtten med én måned, det vil si ut februar 2022.

Etter det NTB erfarer, ligger det et krav om permitteringsforbud i ordningen. En bedrift som mottar lønnsstøtte, kan ikke permittere ansatte i perioden de mottar støtten.

Flere bedrifter, blant dem hotellkjeden Scandic, har allerede sendt ut permitteringsvarsler til sine ansatte før jul.

– Trekk tilbake permitteringsvarslene

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer med en tydelig oppfordring til disse:

– Trekk tilbake permitteringsvarslene. Ta i stedet i bruk ordningen med lønnsstøtte og hold folk i arbeid der det er mulig, sier Følsvik til NTB.

Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland sier Høyre må få vite at det regjeringen kommer med, er godt nok, og at ordningen når de bedriftene som trenger det mest.

– Høyre er opptatt av å finne gode løsninger sammen med regjeringen, som gjør at folk slipper å ta med seg et permitteringsvarsel med inn i juleferien, sier hun videre.