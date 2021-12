Russland krever at Nato avslutter all militær aktivitet i Ukraina

NTB

Russland vil at Nato avslutter all militær aktivitet i Ukraina, Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia som ledd i en omfattende sikkerhetsavtale.

Forslaget er del av en liste med vidtrekkende krav som russerne har overlevert Nato og USA for å løse konflikten om Ukraina.

Der blir Nato blant annet bedt om å avslutte all militær aktivitet i Ukraina, Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia som ledd i en omfattende sikkerhetsavtale.

I teksten står det også at Nato ikke må ta inn nye medlemsland og heller ikke etablere baser i noen tidligere sovjetrepublikker.

Landet vil dessuten ha forsikringer om at Nato ikke utplasserer raketter i områder som gjør at de kan nå russisk territorium.

Til gjengjeld sier russiske myndigheter at de vil love å ikke utplassere kjernefysiske våpen i andre land.

Foreslår forhandlinger lørdag

Med forslagene følger en anmodning til USA om å starte forhandlinger med Russland så raskt som mulig. Ifølge Russland er landet rede til å starte samtalene allerede lørdag.

Russiske myndigheter sier at kravene er vesentlige for Russlands sikkerhet.

På en pressekonferanse like etter at tekstforslaget ble publisert fredag, sa viseutenriksminister Sergej Rjabkov at Russland er villig til å sette seg til forhandlingsbordet med USA allerede lørdag.

– Vi er umiddelbart klare, selv i morgen – bokstavelig talt i morgen, på lørdag – til å samtale med USA i et tredje land, sa Rjabkov og la til at amerikanerne har fått beskjed om at Genève er et alternativ.

Invasjonsfrykt

Forslagene blir lagt fram mens forholdet mellom Russland og vestlige land er mer anspent enn på lenge som følge av konflikten om Ukraina.

USA, Ukraina og europeiske land frykter at Russland skal invadere Ukraina om få uker som følge av russisk styrkeoppbygging ved den ukrainske grensen.

Analytikere har ment at Russland bruker styrkeoppbyggingen som en brekkstang for forhandlinger.

Russland har også tidligere krevd at Nato gir garantier for at Ukraina og Georgia, begge tidligere Sovjet-republikker, ikke kan bli medlemmer av Nato, noe både Nato og USA har avvist å gi løfter om.