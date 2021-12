Det går mot strengere coronatiltak i Danmark

NTB

Etter en uke med økende smittetall, kaller Danmarks statsminister Mette Frederiksen inn til pressekonferanse om coronasituasjonen fredag klokken 14.

Frederiksen har varslet at landet kan ha behov for flere smitteverntiltak etter at smittetallene den siste uken har vært på rundt 8000 tilfeller per dag.

Fra onsdag til torsdag ble det registrert 9.999 nye coronatilfeller, opplyste Statens Serum Institut. Også antallet coronapasienter innlagt på sykehus er stigende.

Det er ikke klart hvilke tiltak danskene kan vente seg, men landets Epidemikommission anbefaler at teatre, konsertarenaer, kinoer, museer og universiteter skal stenges.

I tillegg blir det blant annet anbefalt at restaurantene skal stenge klokken 22, og at salget av alkohol blir forbudt mellom klokken 22 og 05 om natten.

Epidemikommissionen anbefaler at tiltakene blir innført så fort som mulig.