Raymond Johansen og byrådet får kritikk av Frp: – Det har vært dørgende stille

Frp frykter mange arbeidsplasser vil forsvinne og etterlyser hjelp til næringslivet i Oslo etter de nyeste coronatiltakene.

Oslo-byrådet og byrådsleder Raymond Johansen får kritikk av Frps bystyrepolitiker Aina Stenersen.

Mandag la regjeringen nye og skjerpede coronatiltak. Alkoholservering er ikke lenger tillatt og mange serveringssteder har sett seg nødt til å stenge dørene på ny.

– Dørgende stille

Tirsdag presenterte regjeringen sin krisepakke til næringslivet, men fra Oslos byråd har det vært stille om det hardt rammende næringslivet i byen. Det reagerer Stenersen på.

Frps Aina Stenersen etterlyser økonomiske hjelpetiltak til det hardt rammende næringslivet i Oslo. Les mer Lukk

– Det har vært dørgende stille. Vi etterlyser jo byrådet, og at byrådsleder Raymond Johansen jobber for Oslo, sier hun til Nettavisen.

Hun mener at det trengs ytterliggere tiltak for å hjelpe næringslivet i hovedstaden så fort som mulig.

Til tross for at byrådsleder Raymond Johansen er coronasmittet for tiden, mener Stenersen at det er andre politikere i Oslo-byrådet som kan ta affære i saken, samtidig som hun viser til at Johansen har uttalt at han kan jobbe som normalt hjemmefra.

Ap-byråd: – Jeg er glad for at vi har blitt hørt

Onsdag var det bystyremøte i Oslo, og der etterlyste Stenersen økonomiske tiltak til næringslivet i den muntlige spørretimen, skriver Nettavisen.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen fra Arbeiderpartiet svarte på spørsmålene til Stenersen under møtet.

– Jeg er glad for at vi har blitt hørt på flere av de tingene vi har gitt regjeringen innspill på. Ikke minst er det veldig viktig det som har kommet på plass for kompensasjon for tapte varelagre, sa Evensen ifølge Nettavisen.

Videre sa Evensen at byrådet har satt i gang arbeidet med å se på mulighetene for en egen kompensasjonsordning i Oslo.

Byrådssekretær for kommunikasjon i Oslo kommune, Kaia Storvik, opplyser til ABC Nyheter at Raymond Johansen ikke er tilgjengelig for kommentar ettersom han ikke er tilbake i offentligheten ennå etter at han fikk påvist corona.