Krisehåndtering preget Støres jule-oppsummering

Statsminister Jonas Gahr Støre under den oppsummerende pressekonferansen før jul. Foto: Torstein Bøe / NTB

Politikken som møter coronakrisen og strømkrisen, må bidra til rettferdighet, understreket statsminister Jonas Gahr Støre i sin politiske oppsummering onsdag.

Det er vanlig at statsministeren to ganger i året holder en pressekonferanse for å oppsummere året.

Støre bemerket at hans overblikk over den politiske høsten blir en tomånedersoppsummering.

To store kriser

Det er strømkrisen og oppsvinget i smittetallet som har preget den siste tiden. Begge kriser rammer urettferdig, konstaterte han.

– Politikken som møter krisen, må bidra til rettferdighet, sa Støre.

Han gjorde det klart at det var med tungt hjerte han kunngjorde strenge smittevernrestriksjoner mandag. Men omikron-mutanten var «en gamechanger».

– Jeg må gjenta at for mange var det en blytung beskjed å få.

Målet for regjeringen er å bremse spredningen av viruset gjennom vinteren, hegne om helsevesenet og så langt som mulig holde et åpent samfunn, sa han.

Har sittet i 63 dager

Støres Ap-Sp-regjering tiltrådte 14. oktober etter stortingsvalget i september. Allerede samme dag måtte regjeringen håndtere Kongsberg-drapene, som hadde skjedd kvelden før.

Siden da har regjeringen fått mye kritikk for håndteringen av den nye smittebølgen i høst der omikron-smitten virkelig har satt fotfeste de siste ukene, som kulminerte i nye innstramminger så sent som mandag denne uken.

I tillegg har landet også opplevd en strømkrise med strømpriser langt over normalen, som førte til at regjeringen måtte inn med en kompensasjonsordning.