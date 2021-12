Frp om koronastøtte: – Ikke godt nok

NTB

Det er akutt å få gjort noe med lønnsstøtteordningen, mener Fremskrittspartiet, som også mener kompensasjonsordningen for næringslivet må forlenges.

– Det som er lagt fram, er ikke godt nok, og nå må vi brette opp ermene for å sikre arbeidsplassene til folk, sier Frps Roy Steffensen, som sitter i finanskomiteen på Stortinget.

Han etterlyser lønnsstøtteordningen, som regjeringen har sagt den jobber med.

– Samtidig er det uhørt at kompensasjonsordningen for omsetningssvikt kun varer ut desember, mens tiltakene skal vare til midten av januar. Dette må løses kjapt, og vi må også sørge for at bedrifter må dekke mindre av kostnadene ved ansattes sykefravær, sier han.

Han advarer regjeringen mot å låse seg til å forhandle med SV.