Vedum: – Vi vet det er krevende

NTB

Mange av bransjene som rammes hardest av de nye koronatiltakene, måtte også ta mesteparten av støyten sist. – Vi vet det er krevende, sier finansminister Vedum.

Mandag strammet regjeringen ytterligere inn på koronatiltakene og innførte skjenkestopp i hele landet. Det blir også gult nivå på skolene, og innstramminger på hjemmekontor og arrangementer.

Sammen med øvrige smitteverntiltak rammer det de samme bransjene som led mest under forrige runde.

Vedum sier at mange av bransjene som rammes, er der hvor vi samles – noe som er en utfordring smittevernmessig.

– Og det er det som ligger i naturen av denne smitten. At det er de samme næringene som er mest utsatt, de ulike gangene det kommer, sier finansministeren.

Han legger til at regjeringen har hatt en grundig gjennomgang av tiltakene, og fulgt rådene fra fagmyndighetene.

– Vi vet at det er krevende, men vi mener det er riktig, ut fra det totale samfunnsbildet, å gjøre den type innstramminger som vi gjorde for å dempe det totale smittepresset, som er best for oss alle på sikt.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier at fordi smitteverntiltakene rammer noen bransjer spesielt hardt, kan det være behov for å gjøre endringer i ordningene – slik at flere får tilgang til dem.