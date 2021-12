Nye, økonomiske coronatiltak presenteres tirsdag morgen

NTB

Et halvt døgn etter at regjeringen innførte en rekke nye coronatiltak, inviterer fire statsråder til pressekonferanse om økonomiske coronatiltak.

De fire er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) vil være til stede på pressekonferansen.

Blant tiltakene som innføres fra natt til onsdag, er full skjenkestopp.

– Regjeringens nye tiltak er i praksis en nedstengning for bransjer som lever av å samle folk, kommenterte Virke mandag kveld, og ba om at lønnsstøtteordningen kommer på plass.

Støre lover svar til permitterte



Flere nye tiltak skal hindre kollaps i utsatte bransjer. Tirsdag får blant andre permitterte svar på hva slags støtte de får, sier statsministeren til NTB.

Mandag kveld røper statsminister Jonas Gahr Støre noe av det som skal presenteres.

– Vi har hatt dialog med NHO i forrige uke og med de andre partene i dag. I morgen kommer finansministeren med de tiltakene som vi vil anbefale for Stortinget, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Kultursektoren får hjelp

Blant tiltakene som innføres fra natt til onsdag, er full skjenkestopp.

– Regjeringens nye tiltak er i praksis en nedstengning for bransjer som lever av å samle folk, kommenterte Virke mandag kveld, og ba om at lønnsstøtteordningen kommer på plass.

Støre forsikrer at de mest utsatte skal få hjelp utover det som allerede gjelder i dag. Han sier at vi på pressekonferansen tirsdag blant annet vil få vite hvilke kompensasjonsordninger som vil ligge til grunn generelt, hvilke tiltak som skal gjelde for permitterte og for dem som mister jobben.

– Og så er det noen særlige tiltak rettet mot bransjer som kollektivtrafikk og kulturliv.

– Dyrt å la være

Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

Støre vil ikke kommentere om det nå skal gjøres noe med arbeidsgiverperioden ved permitteringen, slik flere har krevd.

At de økonomiske tiltakene blir dyrere enn forutsatt for en uke siden, kan han imidlertid bekrefte.

– Det er helt riktig, men det må vi da også kunne stille opp med. Det er et felles ansvar, og hvis det er en trøst, så er det at det ville vært veldig mye dyrere å ikke gjøre det, sier statsministeren.

– Lønnsstøtteordning må på plass

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener det haster med å få på plass tiltak som sikrer inntekten til folk.

– Nå er det avgjørende viktig at strengere smitteverntiltak følges opp med tiltak som sikrer tryggheten og inntekten til folk. Det haster å få på plass lønnsstøtteordningen, som LO har foreslått og som kan bidra til å holde folk i jobb, sier LO-lederen.

Hun viser til at partene i arbeidslivet jobber godt og effektivt sammen med regjeringen for å få på plass en ordning med lønnsstøtte og andre ordninger.

– Norge settes nok en gang på harde prøver. Dette kan bli brutalt for mange. Vi husker alle den dramatiske situasjonen sist, da 400.000 nordmenn ble permittert eller arbeidsledig. Det må vi for all del unngå nå, understreker hun.

Virke: I praksis en nedstengning for flere bransjer



Regjeringens nye tiltak er i praksis en nedstengning for bransjer som lever av å samle folk, sier Virke, som nå ber om at lønnsstøtteordningen kommer på plass.

– Dagens nyheter er tunge å bære for alle som har stått i en uforutsigbar og krevende situasjon over lang tid, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Regjeringen la mandag kveld fram ytterligere innstramminger i coronatiltakene, blant annet full skjenkestopp og kraftige begrensninger på arrangementer.

Kristensen understreker at permitteringsvarslene øker hver time, og han ber regjeringen skynde seg med å få på plass en lønnsstøtteordning.

– Lønnsstøtten må ta hensyn til at det er virksomheter som ikke kan ha ansatte på jobb. Alternativt må vi se på permitteringsreglene, slik at kostnadene ikke tas av virksomhetene alene. Det er stor usikkerhet i bransjene som lever av å samle folk, så det haster å få på plass alle de økonomiske virkemidlene, sier han.

– Svært krevende

Administrerende direktør Ole Erik Almlid Stortinget i NHO. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

– Situasjonen er svært krevende for landets bedrifter og ansatte, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid, som sier han har forståelse for at det må iverksettes strengere tiltak.

– De siste innstrammingene vil samtidig gjøre det enda vanskeligere å drive som normalt og vil treffe bedrifter i mange næringer over hele landet. Vi kommer også til å se mer fravær grunnet smitte og karantene. Flere bedrifter er allerede nede i knestående, og de trenger kompenserende tiltak for å komme gjennom krisen, sier han.

Han peker på en lønnsstøtteordning som sikrer kompetanse og hindrer permitteringer på kort sikt.

– De nasjonale kompensasjonsordningene fra tidligere nedstenging må raskt på plass igjen, sier Almlid, som også mener bedrifter med omsetningssvikt må få muligheten til utsatt innbetaling av skatter og avgift.

Mener regjeringen er for treg

Det viktigste nå fremover er at regjeringen får full fart på vaksineringen med tredje dose, og at alle kluter settes til, påpeker Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen.

– Det gjør sterkt inntrykk når regjeringen og helsemyndighetene understreker at vi er en svært alvorlig situasjon. Nå må vi alle stille opp, selv om det blir tøffe uker for mange. Vi håper at regjeringen nå har tatt godt i for å slå ned smittespredningen, slik at vi kan få kontroll på pandemien, sier hun.

Hun ber regjeringen om å få på plass nødvendige ordninger i god tid før jul.

Frps helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, mener regjeringen bruker for lang tid på hjelpe bedrifter og ansatte i nød.

– Regjeringen burde ha fått på plass kompensasjonsordninger som kunne hjulpet de mange som nå blir hardt rammet av de mange inngripende tiltakene. Nok en gang opplever vi at regjeringen sleper beina etter seg når de skal komme tilbake med kompensasjonstiltakene senere, sier Hoksrud.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse om økonomiske tiltak knyttet til koronasituasjonen tirsdag morgen.