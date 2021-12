Vänsterpartiet vil ta DNA-prøve av og registrere sexkjøpere

Vänsterpartiet i Sverige foreslår at det skal tas DNA-prøve av alle som mistenkes for sexkjøp. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

Vänsterpartiet i Sverige vil at det skal tas DNA-prøve av mistenkte sexkjøpere, og at de deretter skal havne i et eget register.