Rødt vil ha makspris i stedet

NTB

Rødt mener regjeringens nye strømpakke er for gjerrig og vil heller ha en makspris på strøm.

– Det som kommer, er for lite og for sent, sier Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug.

Hun viser til at Rødt vil bruke 11 milliarder kroner på å hjelpe folk med de høye strømregningene, mer enn det dobbelte av det regjeringen nå har foreslått.

– I stedet for å lage kompliserte ordninger som gjør strømregningen litt lavere, vil vi sette en makspris på vanlig strømbruk, sier Marhaug.