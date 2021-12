Jonas Gahr Støre angripes av aktivist: – Forpliktet til å stoppe disse avskyelige forbrytelsene

En guatemalsk menneskerettighetsaktivist har over tid anklaget Norge for å tjene milliarder på barnearbeid. Nå har han sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre, og en oppfordring til fredsprisvinner Maria Ressa.

Den menneskerettighetsaktivisten Fernando Morales-de la Cruz fra Guatemala har i en årrekke jobbet i kampen mot barnearbeid. I juni rettet han fokus mot enkelte av Oljefondets investeringer, og han anklagde Norge for å tjene milliarder på barnearbeid, noe ABC omtalte i en serie artikler i sommer.

Fredag er det prisseremoni i Oslo rådhus når journalistene Maria Ressa fra Filippinene og russiske Dmitrij Muratov mottar Nobels fredspris. Samme dag skriver Cruz følgende på Twitter:

«Kjære Maria Ressa, det haster med å tvinge Norge til å slutte å tjene på utnyttelsen av titalls millioner barn. Norges Bank er en investor i hundrevis av selskaper som bruker mindreårige for å redusere kostnader og øke fortjenesten».

«Basert på overbevisende bevis»

Cruz står bak flere prosjekter som Café for Change og Cartoons for Change for å skape oppmerksomhet rundt problematikken.

Aktivisten har også fredag sendt et brev til statsminister Jonas Gahr Støre.

«Mine bekymringer om Norges engasjement er basert på overbevisende bevis, spesielt etter at Oljefondet erkjente overfor Bloomberg i juni i fjor at de investerer i selskaper som «er avhengig av mindreåriges arbeid for å generere overskudd», heter det i brevet.

«Juridisk forpliktelse til å stoppe disse avskyelige forbrytelsene»

Menneskerettighetsaktivisten Fernando Morales-de La Cruz ber Jonas Gahr Støre ta grep. Les mer Lukk

Videre skriver Cruz:

«Som Norges statsminister har du en juridisk forpliktelse til å stoppe disse avskyelige forbrytelsene mot menneskeheten, som delvis er drevet av forvaltningen av Oljefondets 1,4 billioner dollar i eiendeler investert i mer enn 9000 selskaper. Jeg tror at det norske folk ikke er klar over at Oljefondet tjener på utnyttelse av titalls millioner barnearbeidere. Som nasjonens regjeringssjef er din stemme og lederskap avgjørende for å få til endring.

Da Erna Solberg var statsminister, mottok også hun brev fra Cruz. I brevet anklagde han Norge for å ikke følge egne lover ved å investere astronomiske milliardbeløp i hundrevis av selskaper som han mener er ansvarlige for at titalls millioner av barn er utsatt for barnearbeid verden over.

Solberg videresendte brevet til Finansdepartementet, som deretter sendte Cruz et svar han beskrev som «ubrukelig».

Forsvarte barnearbeid-investeringene



I juni stilte stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) et spørsmål i Stortinget til finansminister Jan Tore Sanner med bakgrunn i ABC Nyheters artikler om det problematiske utviklingstrekket i spesielt kakaoindustrien, der omfanget av barnearbeid har økt, til tross for lovnader fra selskaper om økt fokus på problematikken.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) svarte med å forsvare Oljefondets investeringer i selskaper med vedvarende barnearbeid, og pekte blant annet på viktigheten av tilstedebværelse i selskaper med forbedringspotensiale:

«Eierskapsutøvelse kan være et kraftfullt virkemiddel. Tilstedeværelse av en stor, global og ansvarlig eier som SPU med tydelige forventninger til selskapers ansvarlighet vil kunne ha en positiv effekt på selskapers atferd», avsluttet Sanner sitt svar til Øvstegård.