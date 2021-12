Jonas Gahr Støre forsvarer utelatelse av lønnsstøtte

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er åpen for å diskutere lønnsstøtte, men mener det var riktig å ikke innføre dette tiltaket nå.

– Jeg mener dette absolutt er noe vi kan diskutere, sa Støre da han møtte til utspørring i Stortinget onsdag.

Statsministeren fikk der flere spørsmål om hvorfor lønnsstøtte ikke er blant de økonomiske krisetiltakene regjeringen nå innfører for å hjelpe bedrifter som rammes av de nye coronarestriksjonene.

Støres svarte at det viktigste var å få på plass tiltak som kan tre i kraft raskt.

– Da kunne vi ikke gå veien om noe som måtte utredes, vurderes, og som ikke var ferdig pakket, sa han i en ordveksling med SV-leder Audun Lysbakken.

Støre var likevel tydelig på at regjeringen vil lytte til innspill, og viste til at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) allerede torsdag skal ha et møte med partene i arbeidslivet om saken.

– Men det er heller ikke noe som vi bare kan innføre i en ordning over natten. Vi må ha dialog om det og se hvordan dette kan passe, sa han.

LO, NHO og Virke har alle etterlyst lønnsstøtte, der staten tar en del av lønnskostnaden for kriserammede bedrifter. Formålet er å gjøre det lettere for bedriftene å unngå permitteringer.