Fem partier vil ha omkamp om rusreformen

Fem partier går sammen om å blant annet foreslå at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk skal avkriminaliseres.

NTB

Høyre, Venstre, SV, Rødt og MDG går sammen om å foreslå rusreformen på nytt. Men de er avhengige av at Ap, Sp eller Frp snur for å få flertall.

– I dag foreslår vi at rusreformen skal fremmes på nytt. Vi er fem partier fra ulike sider av det politiske spektrumet, som sier klart fra om at rusreformen er for viktig til å legges i skuffen, sier Venstre-leder og medforslagsstiller Guri Melby i en pressemelding.

Nå går partiet hennes sammen med Høyre, SV, Rødt og MDG om å foreslå rusreformen på nytt. Saken ble først omtalt i VG.

Den borgerlige regjeringen la i vår fram forslaget til rusreform. Forslaget innebar blant annet bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk skal avkriminaliseres og ikke lenger straffes.

Men i sommer ble forslaget stanset av Ap, Sp og Frp.

De fem partiene som nå går sammen om å foreslå den samme rusreformen på nytt, har ikke flertall på Stortinget. Dermed er de avhengige av at ett av partiene som stemte mot reformen sist, snur.

– Så vi er ikke så langt unna. Målet må være at rusreformen blir vedtatt så fort som mulig. Jeg tror ikke at vi kommer dit ved å sitte og vente i fire år. Vi må holde trykket oppe og dytte kunnskapsgrunnlaget fram hele tiden. Bare det å ha denne debatten, endrer opinionen, sier stortingsrepresentant og ruspolitisk talsperson for Høyre, Sandra Bruflot, til VG.

Ap og Sp sier til avisen at de må se på forslaget før de kan uttale seg om det.