Lysbakken advarer Vedum

NTB

SV-leder Audun Lysbakken ber finansministeren passe seg for to fallgruver når han planlegger nye krisetiltak.

Lysbakken mener det er for tidlig å avgjøre om de økonomiske krisetiltakene som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet torsdag, er tilstrekkelige.

Men regjeringen må planlegge vinteren godt, advarer han.

– Vårt signal til regjeringen nå er at når de nå planlegger for ulike utfall, så er det viktig å unngå to feil som den blå regjeringen begikk, sier Lysbakken til NTB.

– Den ene var at høyreregjeringen gjentatte ganger ikke var klar med nødvendige økonomiske tiltak når det ble stammet inn. Det er viktig å ha en plan for det hvis vinteren skulle bli tøff, slik at man ikke hele tida er bakpå med det, slik høyreregjeringen ofte var, sier han.

– Noen få rike og store fikk en altfor stor del av pengene

Det andre er ifølge Lysbakken at den forrige regjeringen ikke tok nok sosiale hensyn.

– Det var noen få rike og store som fikk en altfor stor del av pengene. Og regjeringen sa nei til for eksempel utbyttestopp og krav om null oppsigelser. Sett i ettertid ville vært åpenbart vært rettferdig å legge det inn i ordningen, sier han.

– Den nye regjeringen må gjøre dette bedre enn Erna Solberg gjorde.