Frp krever krisepakke før jul

– Den statlige kompensasjonsordningen for bedrifter har vi alt regler for, det er bare til å skru på knappen og si at denne gjelder fra og med i dag, sier Roy Steffensen (Frp). Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Fremskrittspartiet mener regjeringen må gjeninnføre den statlige kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter.

– Frp forventer at ordninger som sikrer bedrifter og arbeidsfolk som nå rammes, kommer på plass allerede før jul, sier Roy Steffensen, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Frp.

Kanselleringene hagler inn, påpeker han.

– Da bør regjeringen allerede nå signalisere at bedrifter skal kompenseres om det nye smitteutbruddet rammer dem kraftig. Regjeringspartiene var raskt ute og kritiserte forrige regjering for at tiltakspakker kom for sent, og nå gjør de akkurat det samme selv.

– Det er bare å skru på knappen

Det første regjeringen bør gjøre, er ifølge Steffensen å rulle ut igjen den statlige kompensasjonsordningen for bedrifter som rammes av omsetningssvikt.

– Denne har vi alt regler for, det er bare til å skru på knappen og si at denne gjelder fra og med i dag, sier Steffensen.

I tillegg mener Frp at regjeringen må se på regelverket for permitteringer og kutte enda mer i antallet dager som arbeidsgiver må betale for ved sykdom.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet torsdag flere økonomiske krisetiltak, men gjeninnføring av den statlige kompensasjonsordningen var ikke blant disse.

Vedum har signalisert at saken kan bli lagt fram for Stortinget i januar.