Ukraina vil ikke gi Russland garantier om å droppe Nato-medlemskap

NTB

Russland ønsker en slutt på Natos østlige ekspansjon, men Ukraina vil ikke gi dem garantier om å droppe et fremtidig Nato-medlemskap, sier utenriksministeren.

– Jeg avviser tanken om at vi må gi garantier for noe om helst overfor Russland. Jeg insisterer på at det er Russland som må garantere at de ikke vil fortsette aggresjonen mot andre land, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba til nyhetsbyrået AFP.

Kreml ønsker en slutt på Natos ekspansjon østover og har advart Nato mot å være for tett på Russlands grenser.

Nato åpnet døra for å innlemme Ukraina allerede i 2008, men ingen formelle steg er tatt siden.

Kuleba mener det er uakseptabelt at Russland forsøker å blande seg inn i deres interne anliggende.

– Vi har en gylden regel i ukrainsk diplomati: Ingen beslutninger vedrørende Ukraina uten Ukraina. Så dersom noen, selv våre nærmeste venner, beslutter noe som helst vedrørende Ukraina bak ryggen vår, så kommer vi ikke til å anerkjenne den beslutningen, sier han.