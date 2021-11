Støre: Nedstengning er ikke forholdsmessig nå

NTB

– I dagens situasjon mener regjeringen det ikke er riktig eller forholdsmessig å be alle holde seg hjemme, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Nedstengningens pris er godt dokumentert og svært høy, sa Støre da han redegjorde for regjeringens koronastrategi for Stortinget tirsdag.

Støre avviste at regjeringen vil stenge ned landet igjen og viste til at de forrige rundene med nedstengning kostet mye både i form av økt arbeidsledighet og psykisk uhelse.

Nasjonal anbefaling: Bruk munnbind i taxi, butikker og kjøpesentre



Regjeringen anbefaler bruk av munnbind på kollektivtrafikk, taxi og kjøpesentre for å bremse spredningen av coronaviruset.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la fram de nye anbefalingene i Stortinget tirsdag formiddag. De vil gjelde fra onsdag.

– Det innføres en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med ansatte i helsevesenet. Vi anbefaler at det brukes munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og i kjøpesentre hvor det ikke er mulig å holde avstand, sa Støre.

Han sa at regjeringen vil videreføre anbefalingen om å teste skoleelever i områder med økende smittespredning.

Støre: Vi jobber med innstramminger i innreisereglene



Vi jobber nå med nye innstramminger i grensereglene og vil senere i dag komme tilbake med mer informasjon om dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Arbeidet med innstramminger i innreisereglene gjøres i tett dialog med helsemyndighetene og med andre land, sa Støre fra Stortingets talerstol tirsdag. Han redegjorde da for regjeringens coronastrategi.

– La det ikke være noen tvil – regjeringen er beredt til å iverksette nødvendige tiltak raskt dersom situasjonen tilsier det og vi har solid faglig dekning, sa han videre.

– Norge har håndtert pandemien bedre enn de fleste andre land

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Norge har håndtert pandemien bedre enn andre land, og at vi har gode forutsetninger for å håndtere pandemien videre.

– Norge har håndtert pandemien bedre enn de fleste andre land. Nå skal vi klare å holde kontrollen gjennom vinteren, sier Støre i sin redegjørelse om coronasituasjonen til Stortinget.

Støre mener Norge har de beste forutsetninger for å klare å håndtere pandemien gjennom vinteren med vaksinering, at vi har økonomiske muskler til å holde sykehus og kommuner i gang, og at vi har gode fagmiljøer.

– Vi er på vei inn i en periode der vi ikke kan regne med at smitten blir borte – den må kontrolleres. Målet er at vi kan leve med smitten uten at vi overbelaster helsetjenesten eller innfører tiltak som griper for hardt inn i livene våre, sier statsministeren

Kommunene må klare å sette 400.000 vaksinedoser i uka

sin redegjørelse til Stortinget tirsdag sier statsministeren at kommunene må stå klare til å sette 400.000 vaksinedoser i uka, i utgangspunktet ut april 2022.

– Vi skal få til et taktskifte. Nå skrur vi opp farten i vaksineringen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Regjeringen besluttet 12. november å tilby en tredje vaksinedose til befolkningen over 18 år. I første omgang er det personer over 65 år og helsepersonell som har blitt prioritert.

– Når kommunene har gitt en oppfriskningsdose til alle over 65 år, går vi umiddelbart videre. Kommunene skal fortsette med oppfriskningsdoser til alle over 45 år, sier Støre.

Oppfriskningsdose tilbys seks måneder etter andre vaksinedose.

– Vi planlegger for at hele den voksne befolkningen, også den mellom 18 og 45 år, skal bli vaksinert med en tredje dose før påske, sier Støre.