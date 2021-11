Listhaug har sendt nytt brev til stortingsdirektøren

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug vil vite hvilke konsekvenser pendlerbolig-sakene får for stortingsrepresentantene det gjelder.

Listhaug varslet allerede onsdag forrige uke at hun ikke var fornøyd med svarene hun fikk fra Stortingets direktør, Marianne Andreassen, om pendlerbolig-sakene.

Mandag sendte hun et nytt brev med en rekke oppfølgingsspørsmål til stortingsdirektøren, med svarfrist førstkommende torsdag. Da skal den nye stortingspresidenten, Masud Gharahkhani, møte de parlamentariske lederne for å diskutere oppfølgingen av ordningene med pendlerbolig.

Tilbakebetaling

Blant spørsmålene Listhaug vil ha svar på, er hvilke konsekvenser pendlerbolig-sakene vil få for stortingsrepresentantene det gjelder. Hun spør blant annet om det er rettslig grunnlag for å kreve tilbakebetaling eller ikke.

– Da vi fikk svar på det første brevet til direktøren, gjorde vi det klart at det var to punkter vi ønsket å borre videre i. Det første er etterspill, hvor direktøren mener at det ikke er saker å følge opp videre. Der vil vi vite om det er gjort juridiske vurderinger, sier Listhaug.

I brevet drar Listhaug paralleller til reaksjonene Nav-brukere blir møtt med når de har mottatt trygdeytelser på feilaktig grunnlag.

– Det er utrolig viktig at Stortinget sikrer at vanlige folk har tillit til systemet vårt, sier hun.

Tok selvkritikk

Til slutt vil Frp-lederen vite hvorfor stortingsdirektøren ikke selv har tatt initiativ til å endre dagens regelverk dersom det hindrer administrasjonen i å reagere overfor representanter, og ber henne vurdere hvordan regelverket er blitt kommunisert til stortingsrepresentantene.

Stortingsdirektør Andressen tok forrige uke selvkritikk for at regelverket om pendlerboliger kunne vært tydeligere, men påpekte samtidig at representanter har et eget ansvar for å formidle relevant informasjon.