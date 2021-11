Frp mener SV hjelper Ap med å levere på løfter – frykter avvikling av oljebransjen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) (t.h.), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) (t.v.) under pressekonferansen i vandrehallen på Stortinget etter at partiene har kommet til enighet i forhandlingene om statsbudsjettet

Budsjettenigheten mellom regjeringen og SV er i praksis starten på avviklingen av oljebransjen, mener Frps Hans Andreas Limi.

Limi sier at hans første reaksjon på budsjettenigheten er at SV hjelper Arbeiderpartiet med å innfri på løfter. Han er sterkt kritisk til grepene som tas i oljepolitikken, der 26. konsesjonsrunde stanses og CO2-avgiften på norsk sokkel økes.

Han kaller det et taktskifte i oljepolitikken.

Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet

– Det betyr at man i realiteten stopper olje- og gassleting i nye områder. Det kan bety redusert verdiskapning, og det kan true de mange tusen arbeidsplassene vi har i den bransjen. Det er første skritt mot en avvikling, sier Limi til NTB.

Frps finanspolitiske talsmann etterlyser også grep for å bøte på de høye strømprisene. Kuttet i elavgiften videreføres, men det er for lite, mener han. Samtidig kritiserer Limi skatte- og avgiftstrykket budsjettet legger opp til.

Rødt: – De aller rikeste kan puste lettet ut

Sneve Martinussen sier at selv om regjeringspartiene har snudd flere av Høyre-regjeringas usosiale kutt, har det rødgrønne budsjettforliket fortsatt mye som er grått, og også delvis blått.

– Selv om feriepengene er reddet for neste år, ligger de over 100.000 som fortsatt er arbeidsledige an til å gå ned i inntekt fra nyttår, sier hun til NTB.

– Det opplever vi er i strid med hva regjeringsplattformen signaliserte, om at corona-krisetiltakene skal vare så lenge det er krise, legger hun til.

De aller rikeste kan puste lettet ut, sier Sneve Martinussen.

Marie Sneve Martinussen (Rødt) kritiserer regjeringens statsbudsjett.

Kritiserer helsepolitikken

– Regjeringa tviholder på skatteforliket med høyresiden og freder det skattekuttet som har hatt mest å si for økt ulikhet, den lave selskapsskatten, som gjør at den rikeste énprosenten betaler lavere skatt enn mange vanlige arbeidsfolk, sier Rødt-politikeren.

Hun kritiserer også helsepolitikken, som Rødt mener fører til at det blir dyrere å være syk neste år fordi egenandelen på helsetjenester økes med 461 kroner.

– Og dessverre er budsjettet fortsatt for tannløst på tannhelse. Det er ikke i nærheten av å leve opp til Hurdalsplattformens mål om å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester, sier Sneve Martinussen.

Høyre: Vanlige folk må betalte toppskatt

– Nå blir det dessverre vanlige folks tur til å betale toppskatt, og dette er som vi vet bare begynnelsen på Støre, Vedum og Lysbakkens skatteøkninger, sier Tina Bru (H).

– I en tid hvor renten skal opp og strømprisene er rekordhøye kommer folk til å merke det på lommeboka når regjeringen kraftig skrur til skattene for lektorer, konduktører og jordmødre og alle andre som tjener mer enn 644.000, legger hun til.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener derimot at skatte- og avgiftstrykket vil være lavere eller uendret for 82 prosent av oss neste år.

MDG: Skuffet over miljø- og klimaprofilen

MDG mener at budsjettavtalen er altfor svak i sin helhet for klima og natur.

For lite blir gjort for klima og natur i statsbudsjettet, mener Kriss Rokkan Iversen (MDG).

MDGs fungerende partileder, Kriss Rokkan Iversen, synes det er positivt at SV har fått stanset 26. konsesjonsrunde.

– Men det betyr dessverre ikke at det blir slutt på eller særlig brems i oljeletingen, som SV lovet velgerne sine i valgkampen, sier hun til NTB.

– I forrige konsesjonsrunde ble det tildelt kun fire lisenser, mens det ble utdelt 61 i TFO-runden, som skal få fortsette. Det blir med andre ord fortsatt full kjør i oljeletingen, og det er ingen seier for klimaet, sier Iversen videre.

Sp og Ap gitt for lite

Helsepolitisk talsperson og stortingsvara Kristoffer Robin Haug i MDG mener budsjettet viser at Sp og Ap har gitt altfor lite i den runden her.

– Vi er skuffet over miljø- og klimaprofilen til budsjettet, sier han til NTB.

Han påpeker at SV har fått til mange gode punkter, men at de burde ha fått gjennom mye mer.

– Det er flott at SV har fått til en økning av CO2-sokkelen, men det er noe helt annet enn den store omleggingen av norsk økonomi som vi trenger, sier han.

I tillegg burde kollektivtransporten ha fått mye mer, mener han.

– Kollektiv får en liten redningsplanke nå. De hadde trengt større støtte når krisen blir verre og verre i kollektivbransjen, sier Haug.