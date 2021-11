Ungdomspolitikere fikk ikke ha med hasj-plakat

Gardermoen 20200926. Ingvild Wetrhus Thorsvik under landsmøtet til Venstre på Gardermoen/POOL Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Venstre ber kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) gripe inn etter at ungdomspolitikere ble bedt om å forlate en skole på grunn av et ruspolitisk budskap.

– Jeg synes at det er helt utrolig at dette fortsatt skjer. Dette er et klart inngrep i ytringsfriheten til ungdomspolitikerne, sier Venstres stortingspolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik til Fædrelandsvennen.

Det var tre ungdomspolitikere i Fremskrittspartiets Ungdom som fikk beskjed om å forlate et skolebesøk på Tangen videregående skole i Kristiansand, ifølge avisen.

De hadde med seg en hjemmelaget plakat med et ruspolitisk standpunkt for legalisering av cannabis (hasj og marihuana). «Weed bør legaliseres – change my mind» sto det på skiltet.

Skolebesøket fortsatte etter at plakaten ble fjernet.

Rektor Stein Kristian Dillevig bekrefter overfor Fædrelandsvennen at plakaten var årsaken til at han ville ha ungdomspolitikerne vekk fra skolen. Utdanningsdirektør Arly Hauge i Agder støtter rektorens rett til å ta beslutningen.

– Jeg mener at det er fullstendig uakseptabelt at skolen hindrer FpU i å ytre sitt politiske standpunkt, slik de har rett til etter Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Thorsvik.