NTB

Tidligere statsråd Kjell-Børge Freiberg er ekskludert fra Frp. Årsaken er at han skal ha lekket et internt dokument, ifølge VG.

Den tidligere olje- og energiministeren ble ekskludert på et fylkesstyremøte i Nordland Frp 5. november, skriver VG.

Avisen skriver at årsaken til at Freiberg er ekskludert, er påstander om at han skal ha lekket et internt dokument til avisen Dagens Næringsliv.

Freiberg bekrefter at han er kastet ut av partiet i en epost til VG.

– Jeg kan bekrefte at jeg er ekskludert og har ingen kommentarer utover at jeg stiller meg uforstående til vedtaket om eksklusjon og begrunnelsen for dette.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier i en kommentar til NTB at partiledelsen er gjort kjent med at Nordland Frp har fattet et vedtak om å frata Kjell Børge Freiberg sitt medlemskap i partiet.

– Freiberg har valgt å ikke påklage dette vedtaket. Det er leit at dette har endt slik, sier hun.

NTB har også bedt om en kommentar fra fylkesleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp, men han har ikke besvart.

Til VG skriver Olsen i en SMS: «Interne saker i partiet kan jeg ikke kommentere overfor avisen».

Kjell-Børge Freiberg ble valgt inn på Stortinget fra Nordland i 2017, men tapte kampen om førsteplassen mot Dagfinn Olsen tidligere i år. Fra august 2018 til desember 2019 var han olje- og energiminister.