Høyre foreslår områdebasert bevæpning av politiet for å takle Oslo-skytinger

Høyres ferske justispolitiske talsperson Sveinung Stensland mener at justisministeren ikke gjør nok for å forhindre ytterligere skyteepisoder i hovedstaden. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Høyre kritiserer justisministeren for manglende tiltak etter de mange skyteepisodene i Oslo de siste månedene. Partiet foreslår selv en rekke forslag.

– Jeg er skuffet over justisministerens manglende handlekraft i denne saken, sier Sveinung Stensland, som nylig tok over som Høyres justispolitiske talsperson, til NTB.

– Hun er fersk som justispolitiker, men det er jeg også. I motsetning til meg har Emilie Enger Mehl et stort embetsverk bak seg og løpende dialog med politiet, men evner likevel ikke å legge fram tiltak. Da må Høyre ta saken i egne hender, sier Stensland videre.

Han foreslår å innføre permanent områdebevæpning i utsatte områder i Oslo. I tillegg bør kriminelle gjengmedlemmer kunne ilegges oppholdsforbud uten rettslig prosess, foreslår han.

Stensland ønsker også å innføre et våpenamnesti ved at man slipper straff ved innlevering av ulovlige våpen i løpet av en fast oppgitt periode.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), her på Stovner politistasjon tidligere denne måneden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Justisminister Mehl er glad for å høre Høyres forslag.

– Sp har vært opptatt av å styrke innsatsen mot gjengkriminalitet, både i Stortinget og nå i regjering, sier hun til NRK, som omtalte saken først.

– Vi har fremmet flere forslag, blant annet en dedikert innsats mot gjengkriminalitet og flere politifolk, noe Høyre har stemt imot. Så at de nå er opptatt av dette, synes jeg bare er positivt, fordi det betyr jo at vi kan få flertall om viktige tiltak for å styrke innsatsen mot gjengkriminalitet, sier hun.