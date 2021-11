Regjeringspartiene faller på ny måling – SV og Rødt rekordsterke

NTB

Ap faller 3,7 prosentpoeng og Sp faller 1,6 prosentpoeng på en ny meningsmåling. SV og Rødt får på sin side hele 16,4 prosent til sammen.

Rødt får rekord på Norstats målinger for Vårt Land med en oppslutning på hele 6,5 prosent. SV ville med målingens oppslutning på 9,9 prosent fått sitt beste resultat siden 2005. Til sammen ville de to partiene til venstre for Ap fått 30 mandater.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier andre saker har tatt fokus den siste uka, og legger til at regjeringen arbeider med å «snu åtte års forskjellspolitikk».

– Det er store forventninger til dette arbeidet, med god grunn. Den siste uka har andre saker tatt fokus, men nå vil vi tilbake til å snakke politikk, skriver hun til Vårt Land.

Slik er resultatene på målingen: Rødt får en oppslutning på 6,5 prosent (+1,8), SV får 9,9 prosent (+1,0), Ap får 24,3 prosent (-3,7), Sp får 11,6 prosent (-1,6), MDG får 3,4 prosent (+0,2), KrF 3,4 prosent (+0,3), Venstre 4,4 prosent (-0,3), Høyre 20,5 prosent (-0,6) og Frp 13,0 prosent (+2,0).

Både Rødts vekst og Aps fall er statistisk signifikant. 964 personer svarte på undersøkelsen, som ble gjort mellom 16. og 22. november og har en feilmargin på mellom 1,1 og 3,3 prosentpoeng. Feilmarginen er størst for de største partiene.