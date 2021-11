Sylvi Listhaug ikke fornøyd med stortingsdirektørens pendlerbolig-svar

NTB

Stortingsdirektøren har svart Frp-leder Sylvi Listhaug på en rekke skriftlige spørsmål om behandlingen av pendlerboligsaken. Listhaug ønsker flere svar i saken.

– En del av det er opplysende, og så er det en del som det også er grunnlag for å gå nærmere inn i, sier Listhaug til NTB.

Hun sendte 18 skriftlige spørsmål til stortingsdirektør Marianne Andreassen vedrørende Stortingets behandling av pendlerboligsaken, som endte med at Eva Kristin Hansen i forrige uke gikk av som stortingspresident.

Straffbart?

I sine skriftlige svar aviser stortingspresidenten at pendlerbolig-reglene har vært uklare. Listhaug ønsker flere svar i saken, blant annet om hvordan Stortinget har vurdert om bruddet på pendlerbolig-reglene har vært straffbare.

– Man konkluderte med at det ikke var mistanke om straffbare forhold, og at man heller ikke mente at det var sivilrettslig grunnlag for tilbakebetalingskrav. Når man i ettertid ser at politiet har valgt å gå inn i sakene, så stiller dette seg i et litt underlig lys, mener Listhaug.

– Da lurer vi på om det ble gjort noen juridiske vurderinger her på Stortinget eller om det var direktørens egen vurdering. Det er noe vi ønsker flere svar på, sier hun.

Vil ha møte med ny president

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani blir etter alle solemerker valgt som ny stortingspresident torsdag, og Listhaug håper han kan bidra til å få flere svar på bordet.

– Vi håper at han ganske fort innkaller de parlamentariske lederne til et møte der vi kan få lov til å stille oppfølgingsspørsmål, men også få tilbakemelding på hvordan man skal gjennomgå de gamle sakene, sier Frp-lederen.