Stortingsdirektøren legger fram svar onsdag

NTB

Stortingsdirektør Marianne Andreassen jobber seg gjennom listen med spørsmål for å avklare hvilken rolle administrasjonen har hatt i pendlerboligsaken.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug har bedt Andreassen svare på en rekke spørsmål om hvordan disse sakene er håndtert.

Andreassen sier hun mottok brevet mandag morgen, og bekrefter at hun ennå ikke er ferdig med svarbrevet.

– I dag har jeg meddelt henne at jeg jobber med svaret og tar sikte på å sende svarbrevet i løpet av morgendagen, onsdag 24. november, opplyser Andreassen via en rådgiver.

Hun sier hun tok fatt på å besvare brevet straks det var mottatt.

-Spørsmålene er omfattende, og det er behov for å gå gjennom et stort materiale, til dels flere år tilbake i tid. Derfor er det altså behov for noe mer tid for at jeg kan besvare brevet, sier hun.

Listhaug har gjort det klart at Frp vil til bunns i saken. Hun har stilt kritiske spørsmål rettet mot stortingsdirektørens uttalelser om gamle saker, som saken til avgåtte stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap), ikke ville få konsekvenser.