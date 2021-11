Trond Giske kritiserer Støre-regjeringen

Den tidligere Arbeiderpartiet-nestlederen reagerer på regjeringens budsjettforslag.

Tirsdag ettermiddag griper Trond Giske (55) til Facebook til for å lufte sin frustrasjon over budsjettforslaget fra Støre-regjeringen.

«Det er forståelig at en ny regjering ikke får gjort alt på en høst. Men noen saker er viktigere enn andre», skriver han på sin Facebook-profil.

I innlegget peker Giske på to ting som bør inn i budsjettet:

Feriepenger for arbeidsløse og fribeløpet for uføre.



«Vi må stille opp for dem som mistet jobben under koronaen», skriver Giske om feriepengene for de arbeidsledige.

«La oss heller holde det vi har lovet»

Videre skriver den tidligere Ap-statsråden:

«Å trekke inn så mye av det folk tjener oppå en lav trygd er feil. Det er bra at alle bidrar, det styrker inkludering og bekjemper fattigdom. Jeg håper ingen hos oss tror at økonomisk straff gjør at folk slutter å være uføre. La oss heller holde det vi har lovet, og sette de som trenger det mest først».

I skrivende stund forhandler regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om neste års statsbudsjett med SV.

– For SVs del har vi sagt hele veien at vi har god tid. Det viktigste for oss å fortsette å jobbe godt, sa SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski på vei inn i møtet med sine motparter i Senterpartiet og Arbeiderpartiet tirsdag ettermiddag.

Kan drøye til finansdebatten

Tidligere på dagen ble det klart at partiene ikke rekker en foreløpig frist som var satt til førstkommende fredag.

Nå kan det drøye helt til finansdebatten 2. desember med å bli enige om neste års statsbudsjett.

– Det er fortsatt avstander mellom partiene, men vi jobber oss framover sakte, men sikkert. Vi er optimistiske på at vi klarer å lande en god budsjettavtale, sa Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen på vei inn i møtet.