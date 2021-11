Norge henter foreldreløst barn som har oppholdt seg i Syria-leir

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekrefter at norske myndigheter er i ferd med å hente et foreldreløst barn som har oppholdt seg i en leir i Syria. Barnet hadde norsk far. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau via AP/NTB

NTB

UD bekrefter at Norge har hentet ut et foreldreløst barn med norsk far fra en IS-leir i Syria. Barnet ble hentet ut i en hemmelig operasjon, skriver VG.