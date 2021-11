NRK og TV 2: Lysbakken sier ja til å møte Ap og Sps parlamentariske ledere i budsjettforhandlingene

NTB

Ap og Sp vil ta forhandlingene i budsjettsamarbeidet med SV opp til de parlamentariske lederne og har invitert Audun Lysbakken til samtaler. Lysbakken har svart ja.

Etter at SV har forhandlet med Ap og Sp i over en uke om neste års statsbudsjett, gikk SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski ut søndag og sa at forhandlingene gikk sakte. Denne oppfatningen blir delt av regjeringspartiene.

– Vi har levert flere skisser gjennom uka, den siste i dag søndag. Men det har vært for lav progresjon, og da er det naturlig at forhandlingene løftes opp til de parlamentariske lederne i hvert parti, sier leder i finanskomiteen på Stortinget, Arbeidepartiets Eigil Knutsen, til NTB søndag ettermiddag.

Derfor inviterte Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp) søndag ettermiddag SV-leder Audun Lysbakken til videre samtaler. Kort etter at invitasjonen ble omtalt, meldte NRK og TV 2 at Lysbakken svarer ja til slike samtaler.