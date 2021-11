Lysbakken vil møte til budsjettsamtaler med regjeringspartiene

Finanspolitisk talsperson og forhandlingsleder for SV, Kari Elisabeth Kaski, sa søndag at budsjettforhandlingene gikk sakte, en oppfatning som blir delt av regjeringspartiene. Nå flyttes forhandlingene opp ett hakk, til SV-leder Audun Lysbakken og Ap og Sps parlamentariske ledere.

NTB

Mandag formiddag møter Audun Lysbakken de parlamentariske lederne i Ap og Sp for samtaler om statsbudsjettet. Alle partier sier avstanden er stor.

Søndag mente forhandlingslederne fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet at forhandlingene med sin motpart Kari Elisabeth Kaski fra SV gikk for sakte fram, og at de parlamentariske lederne i stedet burde ta over.

Søndag kveld ble det klart at partileder Audun Lysbakken vil møte Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp) til en statussamtale om forhandlingene. Møtet vil finne sted mandag klokka 10.

Kaski delte søndag kveld oppfatning om at progresjonen i forhandlingene gikk for sakte, men var uenig i at de parlamentariske lederne i de tre partiene burde overta forhandlingene.

-Gode forhandlinger

– Det er ikke grunnlag for å løfte dette til parlamentariske ledere, og vi har fortsatt mye å snakke om. Her burde det har vært forhandlet videre i finanskomiteen, men når de ber om et møte, sier Lysbakken ja til et møte, sier Kaski til NTB.

Leder i finanskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Eigil Knutsen, deler Kaskis betraktninger om at forhandlingene har gått for sakte, men viser til at prosessen likevel har vært fruktbar for SV.

– Det har vært gode forhandlinger i nesten en uke mellom de finanspolitiske talspersonene i de tre partiene. Det er lagt flere skisser på bordet, senest i dag søndag, skisser som ville gitt enda bedre fordeler og tjenester i hele landet, sier Knutsen.

Knutsen sier imidlertid at Arbeiderpartiet hadde ønsket å komme lenger enn de var søndag ettermiddag, og at det derfor var riktig tidspunkt å heve forhandlingene opp til de parlamentariske lederne.

Fire skisser

Senterpartiets forhandlingsleder, Sigbjørn Gjelsvik, forklarer søndag hvorfor de parlamentariske lederne må på banen slik at partiene kan komme til enighet om budsjettet.

– Vi har lagt totalt fire skisser på bordet og opplever at det fortsatt er stor bredde av innspill på motsatt side, og at vi ikke er i nærheten av å løse det på vårt nivå. Derfor blir det løftet til parlamentariske ledere, sier Gjelsvik til NRK.

Nivåskiftet søndag kveld kom etter at SV har forhandlet med Ap og Sp i nesten en uke om neste års statsbudsjett. Til NTB tidligere på ettermiddagen sa Kaski at det fremdeles var stor avstand mellom partiene på flere områder. Særlig innenfor klima og omfordelingspolitikk mente SV at avstanden var for stor og at forhandlingene gikk for sakte.

Frist onsdag

Utviklingen søndag skjedde etter at SV hadde hatt møter med regjeringspartiene gjennom hele helgen.

De tre partiene hadde opprinnelig satt seg som mål å bli ferdige med forhandlingene innen mandag morgen. Det vil gi resten av finanskomiteen god tid til å komme med sine bemerkninger før komiteens budsjettinnstilling skal leveres til Stortinget fredag.

Om den fristen skal kunne overholdes, må en budsjettenighet trolig være på plass senest onsdag.