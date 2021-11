Lysbakken håper stortingspresidents avgang skaper ro

NTB

SV-leder Audun Lysbakken sier det var en klok avgjørelse av Eva Kristin Hansen (Ap) å trekke seg som stortingspresident. Ryddejobben må fortsette, sier han.

Hansen varslet torsdag kveld at hun vil gå av, ettersom hun antar at hun er en av personene som er under politietterforskning i pendlerboligsakene.

– Det er en klok og nødvendig avgjørelse av Eva Kristin Hansen, og jeg håper hennes avgjørelse kan bidra til å skape ro rundt den prosessen som er igangsatt for å rydde opp i forholdene rundt pendlerboliger. Hun skal ha honnør for å sette hensynet til Stortinget og tilliten til de folkevalgte først, sier Lysbakken i en uttalelse sendt til NTB.

– Oppryddingen må nå fortsette. Også det er avgjørende for folks tillit til de folkevalgte. Det er bra at partiene nå er enige om at sakene skal gjennomgås og at regelverket for pendlerboliger skal vurderes på nytt.