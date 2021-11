Melby: – Nødvendig å snu hver stein

NTB

Venstre-leder Guri Melby mener det er riktig av stortingspresidenten å trekke seg og sier det er viktig å snu alle steiner for å belyse saken.

– Venstre har, siden saken blitt kjent, vært opptatt av å få alle fakta på bordet og ikke forhåndsdømme, men det er ikke tvil om at det ville blitt svært krevende for en president å lede et arbeid med å rydde opp når hun selv er part i saken, Melby til NTB.

– Det er nå nødvendig at vi snur hver stein for å avdekke om flere har gjort feil. Derfor er det bra at Oslo-politiet har startet en etterforskning av brudd på regelverket om pendlerleiligheter. Vi kan ikke leve med oppfatningen om at det folkevalgte slipper lettere unna regelbrudd enn vanlige folk, sier hun.