MDG-Hansson står på sitt – krever stortingspresidentens avgang

NTB

De andre partiene avventer stortingspresidentens skriftlige svar. Rasmus Hansson (MDG) står på sin side fast på at Eva Kristin Hansen (Ap) må gå av.

– Eva Kristin Hansen bør ta ansvar og gå av som stortingspresident, sier han til TV 2.

Hansen bodde fra 2014 sammen med sin mann i Ski utenfor Oslo, men leide samtidig en hybel i Trondheim. Ski er for nært Stortinget til å gi rett til pendlerbolig, men Hansen fikk pendlerbolig likevel fordi hun oppga hybelen i Trondheim som adresse. Først i 2017 meldte Hansen flytting til Ski og sa opp pendlerboligen.

Hansson mener det er naturlig at ledere i lignende situasjoner, også utenfor politikken, trer til side i slike situasjoner.

– Det er det vanlige at ledere og statsråder gjør i situasjoner der de ikke nødvendigvis har gjort noe galt selv, men er ansvarlige for en feil. De tar det ansvaret ved å gå, og det samme bør Stortingets president gjøre for å få ryddet opp i denne saken, både for Stortinget og seg selv, mener han.