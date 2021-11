Støre om pendlerbolig: – Alvorlig for folks tillit til folkevalgte

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier pendlerboligsaken rundt stortingspresidenten er uheldig og skader folks tillit til politikere og folkevalgte.

Tirsdag avslørte Adressa at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) hadde hatt gratis pendlerbolig i Oslo fram til 2017, til tross for at hun siden 2014 hadde eid bolig i Ski, bare 29 kilometer unna.

På spørsmål fra TV 2 om Hansen bør fratre, svarer Støre at det er opp til Stortinget å avgjøre.

– Vi har tillit til at hun belyser spørsmålene om det hun har stått i, og at presidentskapet belyser det i et sånt utvalg. Og så må vi se til at det ikke oppstår slike situasjoner, for det er alvorlig for folks tillit til politikere og folkevalgte. Så vi må sørge for at regelverket er til å forstå, og at det blir fulgt, sier statsministeren.

Han beskriver saken som uheldig.

– Jeg tror alle ser at enhver sak er uheldig. Det er helt åpenbart. Da må de oppklares og opplyses, og det har jeg tillit til at hun gjør, sier Støre.