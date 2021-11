Rødt og Frp mener stortingspresidenten må redegjøre allerede i dag

Rødt og Fremskrittspartiet ber stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) allerede torsdag innfinne seg i stortingssalen for å redegjøre for pendlerboligsaken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Stortingspresident Eva Kristin Hansen må stille i Stortinget allerede torsdag og redegjøre for uregelmessighetene rundt hennes pendlerbolig, krever Rødt og Frp.

– Det handler om tilliten til den personen som står nest i rang etter kongen, poengterte Frp-leder Sylvi Listhaug da hun var gjest på NRKs Politisk kvarter torsdag morgen.

Listhaug og Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen krever begge at stortingspresidenten redegjør i stortingssalen torsdag.

Fremskrittspartiet og Rødt har flere kritiske spørsmål rundt Hansens benyttelse av pendlerboligordningen, og spør blant annet om hvorfor hun ventet til etter at hun var valgt med å opplyse at hun hadde misforstått reglene.

– Stortinget skal behandle mange viktige saker framover, og det er avgjørende at den lede dette arbeidet har tillit i stortingssalen. Det viktige her å få avklart hvordan denne misforståelsen kunne skje, for jeg mener at det er ganske kreativt egentlig å misforstå det regelverket, sa hun på Politisk kvarter.

Tirsdag avslørte Adresseavisen at stortingspresidenten hadde hatt gratis pendlerbolig i Oslo fram til 2017, til tross for at hun siden 2014 hadde eid bolig i Ski.

Møter parlamentariske ledere i dag

Stortingspresidenten vil redegjøre om pendlersaken for de parlamentariske lederne i Stortinget torsdag formiddag.

De parlamentariske lederne på Stortinget skal møtes med presidentskapet torsdag for å diskutere pendlerboligsaken.

Etter det NTB kjenner til, er møtet planlagt klokka 11. Også Adresseavisen melder at Hansen kaller inn til et møte torsdag.

Flere spørsmål

Hansen har beklaget og sier hun hadde misforstått regelverket.

Frp-lederen mener det er problematisk at den personen som har påtatt seg ansvaret med å rydde opp i blant annet rotet rundt pendlerbolig-regelverket, ikke har fulgt reglene selv.

Rødt og Frp vil blant annet ha svar på følgende spørsmål:

* Hvorfor meldte hun ikke formelt flytting i 2014, da hun giftet seg og kjøpte bolig i Ski?

* Hvorfor ventet hun til to dager etter at hun var valgt inn i presidentskapet med å melde fra?

* Hvorfor meldte hun ikke fra da Ropstad-saken verserte i mediene, der det var «side opp og side ned» i avisene om regelverket?

* Hvordan kunne hun i det hele tatt misforstå regelverket, og hvorfor gjennomgikk hun ikke sine egne forhold etter avsløringene rundt daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad?

Martinussen poengterer at et lite mindretall i Stortinget kan kreve nyvalg av stortingspresident, men understreker at Rødt ennå ikke har konkludert i spørsmålet om å støtte et eventuelt krav om nyvalg.

Kritiserer mandatet

Fra flere hold kommer det dessuten kritikk mot mandatet til utvalget som skal gjennomgå ordningene har fått. Det skal kun omfatte regelverket, og ikke enkeltsaker. Dermed ville Eva Kristin Hansens sak uansett ikke ha kommet på utvalgets bord, ifølge Aftenposten.

– Det var ikke en stor diskusjon da det mandatet ble satt ned. Utvalget skal se på fremtidige regler. Det var tanken da vi satte det mandatet, sier Hansen til avisen.

– Presidentskapet skal ha møte torsdag. Der vil jeg redegjøre for min situasjon, og så vil vi drøfte hvordan vi går videre fram med min og andres saker. Jeg vil ikke si noe mer om det før jeg har drøftet det med presidentskapet, sier hun.

MDG varsler at partiet vil kreve endringer i mandatet.

– Gjennomgangen av regelverket kan gjerne gjøres som et separat prosjekt. Men nå er vi kommet til et punkt hvor det overhodet ikke vil bli forstått om ikke alle kjente saker blir nøye gjennomgått, sier MDG-representant Rasmus Hansson.