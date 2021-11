Tilbakegang for Senterpartiet på ny måling

NTB

Senterpartiet får en oppslutning på 11,4 prosent på Nettavisens måling for november, en tilbakegang fra 13, 5 prosents oppslutning ved valget i september.

Det er Sentio som har utført målingen for Nettavisen. Sammenlignet med tilsvarende måling for oktober faller Senterpartiet med 1,4 prosentpoeng. Ikke siden november 2018 har Sp ligget så lavt på Sentios partimålinger, skriver avisen.

For de øvrige partiene er det bare mindre endringer, bortsett fra for Kristelig Folkeparti som går 1,2 prosentpoeng fram og ender med oppslutning på 3,9 prosent og dermed er et hakk nærmere sperregrensen på 4 prosent.

Endringene er imidlertid ikke signifikante for noen av partiene, altså mindre enn feilmarginene, som ligger fra 1,2 til 3,1 prosent, skriver avisen.

I alt 1.000 personer deltok i undersøkelsen der de ble spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 9. til 14. november.