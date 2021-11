Eva Kristin Hansen fikk boligfordel til mer enn 200.000 kroner

NTB

Stortingspresident Eva Kristin Hansens (Ap) fikk en fordel av pendlerboligen i Oslo på 214.000 kroner etter at hun kjøpte bolig på Ski.

Det kommer fram i et svar Stortingets direktør Marianne Andreassen har gitt til Adresseavisen.

Det er avisa selv som har regnet ut beløpet.

Tirsdag avslørte avisa at stortingspresidenten hadde hatt gratis pendlerbolig i Oslo fram til 2017, til tross for at hun siden 2014 hadde eid bolig i Ski, bare 29 kilometer unna.

Hun tilfredsstilte dermed ikke kravet om å være bosatt fire mil fra Stortinget for å ha rett til pendlerbolig i disse tre årene.

Hansen opplyste ikke Stortinget om boligkjøpet, men fortsatte å være folkeregistrert i Trondheim, der hun leide en hybel, fram til 2017. Det året valgte hun å folkeregistrere seg i Nordre Follo.

Siden hun kom inn på Stortinget i 2005 og fram til da hadde Hansen pendlerbolig. Den totale fordelen av pendlerboligen beløper seg til drøyt 923.000 kroner, ifølge Stortingets administrasjon.