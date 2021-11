Eva Kristin Hansen fortalte ikke om regelmisforståelse torsdag

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) informerte ikke om hennes forhold i pendlerboligsaken så sent som torsdag. Les mer Lukk

NTB

På et møte så sent som torsdag unnlot stortingspresident Eva Kristin Hansen å fortelle om at hun selv hadde misforstått reglene om pendlerboliger.