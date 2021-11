Stortingspresidenten beklager – sier hun har misforstått reglene om pendlerbolig

NTB

Stortingspresident Eva Kristin Hansen sier hun har misforstått pendlerreglene. Hun bodde på Ski, men oppga en adresse i Trondheim, skriver Adresseavisen.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skriver Eva Kristin Hansen i en epost til Adresseavisen via sin rådgiver tirsdag ettermiddag.

I 2014 etablerte stortingspresident Eva Kristin Hansen seg med sin mann i deres felles bolig på Ski, 29 kilometer fra Oslo. Adressen hun oppga til Stortinget, var Trond Giskes leilighet i Trondheim, hvor hun leide en hybel. Reglene krever at du bor minst 40 kilometer unna Stortinget for å få pendlerbolig.

Først i 2017, da hun meldte flytting til Ski, sa hun opp pendlerboligen i Oslo.

– Behov for regelendring

Adresseavisens opplysninger er korrekte, bekrefter Hansen i en epost til avisa.

«Jeg har hele tiden vært sikker på at jeg har fulgt reglene for tildeling av pendlerbolig. Jeg har heller ikke fått noen tilbakemelding fra administrasjonens side når jeg har rapportert underveis. Sett i ettertid, ser jeg at administrasjonen skulle hatt informasjon om boligen i Nordre Follo», skriver Hansen.

Hun mener dette viser at det er behov for en endring av reglene, slik at disse ikke er til å misforstå.

Stortingets direktør Marianne Andreassen sier i en kommentar til avisa at flere representanter har misforstått regelverket, og at administrasjonen derfor ikke vil gjøre noe mer med Hansen sin sak.

Skulle rydde opp

Ap-politikeren overtok som stortingspresident i en tid preget av omfattende avsløringer i pressen knyttet til representantenes økonomiske goder, spesielt pendlerboliger og etterlønn.

Hansen gjorde det da til en hovedoppgave for det nye presidentskapet å ta tak i disse sakene.

– Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk. Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere, sa hun den gang til NTB.

Ap-ledelsen taus

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i september at det var behov for å rydde opp i reglene om pendlerboliger for stortingsrepresentanter. Han sa da at reglene er uklare, noe Stortinget selv også har bekreftet.

Tirsdag er Ap-ledelsen tilbakeholdne med å kommentere den nye saken.

– Jeg viser til Eva Kristins egne uttalelser og beklagelse, og vi har ikke noen ytterligere kommentar utover det, svarer kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Aps stortingsgruppe på NTBs spørsmål om noen i partiledelsen kan kommentere saken.